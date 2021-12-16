ЕС готов к решительным действиям в случае агрессии РФ против Украины

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз призывает Россию осуществить деэскалацию ситуации на границе с Украиной, заявила в среду по итогам саммита Восточного партнерства глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы призываем Россию способствовать деэскалации и воздержаться от любых дальнейших актов агрессии", - сказала она.

"Не должно быть никаких сомнений: ЕС твердо ответит на любую дальнейшую агрессию против Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом она вновь заверила в неизменной поддержке со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.