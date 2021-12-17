В Госдепе США поддержали действия ФРГ в связи с приговором по делу Хангошвили

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти США поддерживают предпринятые властями ФРГ действия в связи с приговором россиянину по делу об убийстве в Тиргартене, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы приветствует реакцию Германии на решение берлинского суда осудить индивида за совершение убийства на (германской - ИФ) территории, которое, как установил суд, было совершено в интересах российского государства", - написал он в твиттере.

We welcome Germany"s response to the Berlin ​court"s decision to convict an individual for committing ​murder on its territory, which the court concluded was done on behalf of the Russian state. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 16, 2021

В среду Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене 56-летнего россиянина, чья личность была установлена следствием как Вадим Красиков.

Немецкие правоохранительные органы установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Суд счел, что заказ на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступил от российских властей, а исполнитель был сотрудником спецслужб.

После этого МИД ФРГ объявил персона нон грата двух российских дипломатов в Германии.

Со своей стороны, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал вердикт суда "необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения". По словам посла, решение суда - это "очевидный недружественный акт", который "не будет оставлен без реакции".

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что "недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", и "в ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт".