В Госдепе США поддержали действия ФРГ в связи с приговором по делу Хангошвили
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти США поддерживают предпринятые властями ФРГ действия в связи с приговором россиянину по делу об убийстве в Тиргартене, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
"Мы приветствует реакцию Германии на решение берлинского суда осудить индивида за совершение убийства на (германской - ИФ) территории, которое, как установил суд, было совершено в интересах российского государства", - написал он в твиттере.
We welcome Germany"s response to the Berlin court"s decision to convict an individual for committing murder on its territory, which the court concluded was done on behalf of the Russian state.— Ned Price (@StateDeptSpox) December 16, 2021
В среду Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене 56-летнего россиянина, чья личность была установлена следствием как Вадим Красиков.
Немецкие правоохранительные органы установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Суд счел, что заказ на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступил от российских властей, а исполнитель был сотрудником спецслужб.
После этого МИД ФРГ объявил персона нон грата двух российских дипломатов в Германии.
Со своей стороны, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал вердикт суда "необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения". По словам посла, решение суда - это "очевидный недружественный акт", который "не будет оставлен без реакции".
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что "недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", и "в ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт".