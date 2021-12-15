Российский посол назвал политическим вердикт по делу об убийстве в Тиргартене

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российский посол в Берлине Сергей Нечаев назвал необъективным и политически мотивированным вердикт суда, который 15 декабря заявил, что к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в парке Тиргартен причастны российские власти.

Дипломат отметил, что это решение - "очевидный недружественный акт", который серьезно отягчит "и без того непростые российско-германские отношения", и пообещал, что этот шаг "не будет оставлен без реакции".

Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года.

15 декабря Высший земельный суд Берлина приговорил за это убийство к пожизненному сроку 56-летнего россиянина Вадима Красикова. Суд и германское следствие считает, что он прибыл в Берлин по официальным документа на чужое имя - Вадима Соколова, был сотрудником российской спецслужбы и действовал по заказу российского правительства. Он был задержан 24 августа 2019 года.

Судья Олаф Арнольди назвал убийство и подготовку к нему государственным терроризмом.

Он отметил, что российские правоохранители утверждали, что Красиков и Соколов - разные люди, германское следствие установило, что это один и тот же человек. По словам судьи, установить личность подсудимого удалось в том числе благодаря его семейным и свадебным фотографиям и татуировке на этих снимках.

В России Хангошвили считают террористом и участником вооруженного конфликта в Чечне. Связь с его убийством отвергали и Грозный, и Кремль.