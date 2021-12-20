Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия объявит персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ и вышлет их в ответ на аналогичное решение германского правительства, сообщила пресс-служба российского МИД.

Об этом решении было объявлено послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, которого 20 декабря вызвали на Смоленскую площадь. В МИД его предупредили, что "российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем".

Послу был заявлен решительный протест в связи с тем, что 15 декабря власти ФРГ решили выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с решением Высшего суда Берлина по делу об убийстве в парке Тиргартен гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Суд признал виновным в этом убийстве россиянина Вадима Соколова (он же Вадим Красиков, германский суд решил, что его документы на имя Соколова были подлинными, но сделанными на чужое имя). Соколов был приговорен к пожизненному сроку. Суд счел, что он работал на российские спецслужбы и действовал по заказу российского государства.

Приговор в Москве сочли "абсолютно несправедливым и необъективным" и напомнили, что Хангошвили был одним из лидеров "террористических бандформирований на Северном Кавказе".

Послу 20 декабря "было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа".

Германия МИД Тиргартен Берлин Геза фон Гайр Германия Вадим Красиков Зелимхан Хангошвили

Новости по теме

Новости

Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Второму фигуранту "дела Рашкина" о незаконной охоте избрали меру пресечения

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

Кабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Кабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

ЦБ сообщил, что заявлений по поводу отключения РФ от SWIFT не поступало

Пандемия коронавируса

Минздрав разрешил компании "Генериум" проведение клинических испытаний COVID-вакцины

Корвет "Проворный" достроят после пожара

Корвет "Проворный" достроят после пожара

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

И.о. ректора РГСУ стал Андрей Хазин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });