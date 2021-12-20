Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия объявит персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ и вышлет их в ответ на аналогичное решение германского правительства, сообщила пресс-служба российского МИД.

Об этом решении было объявлено послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, которого 20 декабря вызвали на Смоленскую площадь. В МИД его предупредили, что "российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем".

Послу был заявлен решительный протест в связи с тем, что 15 декабря власти ФРГ решили выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с решением Высшего суда Берлина по делу об убийстве в парке Тиргартен гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Суд признал виновным в этом убийстве россиянина Вадима Соколова (он же Вадим Красиков, германский суд решил, что его документы на имя Соколова были подлинными, но сделанными на чужое имя). Соколов был приговорен к пожизненному сроку. Суд счел, что он работал на российские спецслужбы и действовал по заказу российского государства.

Приговор в Москве сочли "абсолютно несправедливым и необъективным" и напомнили, что Хангошвили был одним из лидеров "террористических бандформирований на Северном Кавказе".

Послу 20 декабря "было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа".