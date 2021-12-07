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США и их союзники в Европе выступили за активизацию переговоров в нормандском формате

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании в ходе телефонного разговора высказались за активизацию Россией переговоров в нормандском формате для решения украинского кризиса, сообщили в Елисейском дворце.

"Лидеры напомнили, что России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии", - отмечается в коммюнике.

В нем указывается, что участники разговора обменялись оценками "ситуации, создавшей напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость добиваться соблюдения суверенитета и территориальной целостности украинского государства".

Разговор президента США Джо Байдена с его европейскими союзниками прошел в преддверии переговоров в режиме видеоконференции американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что видеовстреча лидеров двух стран ожидается во вторник после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной.

США Германия Франция Италия Великобритания Украина Россия

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