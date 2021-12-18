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Во Франции спасли 138 беженцев при попытке пересечь Ла-Манш

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Более 130 беженцев, пытавшихся добраться до Великобритании, были спасены после того, как их самодельные суда сели на мель в проливе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на французские власти.

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Два судна ВМС Франции и две спасательные шлюпки доставили 138 беженцев обратно на берег после того, как в четверг властям сообщили, что "многие лодки, пытавшиеся пересечь Ла-Манш, попали в беду". Полиция и местные власти на севере Франции приняли пассажиров после спасательной операции.

Проблема пересечения Ла-Манша привела к росту напряженности между Великобританией и Францией. Великобритания недавно предоставила Франции финансовую поддержку в размере 54 млн фунтов стерлингов для сокращения попыток пересечения канала путем финансирования дополнительного полицейского патрулирования французских пляжей.

Правительство Великобритании обвинило администрацию Эммануэля Макрона в невыполнении своих обязательств, которые французы отрицают.

Ранее, 24 ноября, у берегов Франции в проливе Па-де-Кале затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш. По данным МВД Франции, в результате погиб 31 человек.

Франция Великобритания Ла-Манш

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