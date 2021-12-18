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Немецкое спасательное судно подобрало более 200 мигрантов около Мальты

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Немецкая благотворительная организация по спасению мигрантов Sea-Eye заявила в пятницу, что одна из ее лодок подобрала 223 мигранта в Средиземном море, и обвинила Мальту в том, что она не реагирует на сигналы бедствия. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия.

Спасательное судно организации Sea-Eye спасло мигрантов в четверг "в мальтийской поисково-спасательной зоне", говорится в заявлении организации.

"Среди них 29 женщин, четверо из которых беременны, и восемь детей. В настоящее время экипаж ищет другую лодку, терпящую бедствие", - говорится в сообщении.

"Мальта вновь не выполнила свои обязательства по координации и урегулированию чрезвычайных ситуаций на море", - добавили в Sea-Eye.

Как сообщает Sea-Eye, гражданские морские спасательные организации в настоящее время являются единственными европейскими силами, которые активно ищут людей и готовы доставить их в безопасное место.

"Поскольку в ближайшее время ожидается значительное ухудшение погодных условий, шансы на выживание для тех, кто все еще находится в море, значительно снижаются", - говорится в заявлении организации.

Каждый год десятки тысяч мигрантов стремятся пересечь центральное Средиземноморье из Северной Африки, главным образом из Ливии и Туниса.

Германия Мальта Sea-Eye

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