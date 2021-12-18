В Пентагоне утверждают, что не видят изменений на границе РФ и Украины

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США пока не зафиксировали значительных изменений на границе между Россией и Украиной.

"Мы продолжаем следить за ситуацией на российско-украинской границе... Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины", - сообщил на брифинге в пятницу Джон Кирби.

"(Российские войска - ИФ) все еще там, в большом количестве", - добавил он.

В пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону в отношениях с Москвой нужно применять как дипломатию, так и сдерживание с целью достигнуть деэскалации ситуации на границе России с Украиной.Также советник президента США сказал, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине оборонную помощь, рассматривая этот аспект отношений с Киевом отдельно от взаимоотношений США и РФ по поводу Украины.