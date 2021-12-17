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США заявили, что готовы к диалогу с РФ по европейской безопасности

Вашингтон ожидает от диалога и успехов, и разногласий

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - США готовы к переговорам с Россией по европейской безопасности, но ожидают от них как прогресса по одним вопросам, так и разногласий по другим, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Мы готовы к диалогу с Россией, у нас был диалог с Россией по вопросам европейской безопасности за последние 20 лет, а также до этого вели его на протяжении десятков лет с Советским Союзом", - заявил Салливан в ходе брифинга в Совете по международным отношениям.

"Мы можем достичь прогресса в каких-то областях, а в других областях нам придется с чем-то не согласиться - такова природа диалога", - подчеркнул он.

Он добавил, что в первую очередь США скоординируются со своими союзниками, чтобы сформировать сплоченный альянс, а затем подготовятся к тому, чтобы начать переговоры с Россией.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности США обсуждать вопросы с РФ на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ. По ее словам, "ставки колоссальны", и под вопросом могут оказаться "суверенитет и территориальная целостность страны", право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе. При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулированию ситуации на Украине в рамках нормандского формата. Также она упомянула, что если параллельно с этим форматом полезными оказались бы усилия США, то Вашингтон "был бы счастлив их поддержать".

США Россия Джейк Салливан

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