Российские самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации людей из Афганистана, совершили посадку на аэродроме Чкаловский в Московской области, сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, на самолетах в Россию прибыли около 200 граждан РФ и Афганистана. Сейчас пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль, добавили в ведомстве.

Ранее в субботу три российских военно-транспортных самолета Ил-76 с 200 эвакуируемыми гражданами в субботу вылетели из Афганистана. Накануне самолетами Минобороны России было доставлено 36 тонн гуманитарного груза в Афганистан.

С августа текущего года самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано 770 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.