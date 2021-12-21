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Замгенсека ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Коллапс экономики Афганистана и дестабилизация региона - такой будет цена бездействия, заявил Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи в ООН Мартин Гриффитс, выступая на встрече министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде, сообщает во вторник сайт ООН.

Гриффитс, который также является заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, предупредил, что афганская экономика находится "в состоянии свободного падения" и грозит увлечь за собой все население. По его словам, 23 млн человек на грани голода, больницы переполнены истощенными детьми, учителя не получают зарплату, миллионы детей лишены возможности учиться.

"Страна остро нуждается в ликвидных средствах, необходимо немедленно стабилизировать банковскую систему. У семей просто нет наличных денег, а цены на основные товары продолжают расти", - отметил Гриффитс и добавил, что стоимость пшеницы и топлива выросла на 40%, причем 80% семейного бюджета идет на пропитание.

Поскольку международная помощь заморожена, система социальных услуг разваливается на глазах, сказал он.

Представитель ООН приветствовал решение Всемирного банка к концу года выделить $280 Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программе (ВПП) на помощь Афганистану. Гриффитс сообщил, что в наступающем году в ООН намерены запросить $4,5 млрд на поддержку афганцев - это самая масштабная просьба о помощи в истории ООН. Эти средства предназначены для оказания поддержки 21 млн жителей Афганистана, которые без нее просто не выживут.

При этом Координатор гуманитарных вопросов предупредил, что к середине следующего года Афганистан может стать страной всеобщей бедности - в нищете окажутся 97% населения. "В течение года Афганистан может потерять 30 процентов ВВП, а безработица среди мужского населения удвоится и достигнет 29%".

Но экстренной помощи не хватит даже для того, чтобы пережить зиму, предупредил Гриффитс. Он призвал потенциальных доноров проявить гибкость и уже сейчас предоставить средства, столь необходимые для удовлетворения самых элементарных потребностей, включая медицинскую помощь, образование, электроснабжение, зарплату госслужащим и средства к существованию для остального населения.

"Последствия бездействия очевидны: экономика Афганистана рухнет, люди потеряют последнюю надежду, а в регионе - да и во всем мире - ускорится процесс дестабилизации", - подчеркнул Гриффитс.

По его мнению, в перспективе следует наладить взаимодействие с де-факто властями Афганистана - это абсолютно необходимо для того, чтобы прояснить "взаимные ожидания".

Хроника 18 июля – 21 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан ООН Мартин Гриффитс Исламабад

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