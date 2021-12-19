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Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Клюшина в США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российский предприниматель Владислав Клюшин, которого обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, в субботу был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты, сообщается на сайте швейцарского минюста.

Согласно сообщению, россиянина в Цюрихе передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США.

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. Американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

США Швейцария Россия Владислав Клюшин

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