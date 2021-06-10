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Арестованному в Швейцарии россиянину оказывают консульскую и адвокатскую помощь

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские дипломаты оказывают консульское содействие арестованному в Швейцарии гражданину РФ Владиславу Клюшину и находятся в контакте с местными властями по этому делу, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ему оказывается необходимая консульская поддержка, адвокатская помощь", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила, что "с самого начала к нему был организован консульский доступ".

"Консульские службы посольства и генерального консульства нашей страны находятся в контакте с Владиславом Клюшиным и его адвокатом. Посольство России в Берне также находится в контакте со швейцарскими властями в целях обеспечения соблюдения прав российского гражданина", - заявила Захарова.

Российский бизнесмен Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте текущего года, сообщали западные СМИ. В сообщениях ряда СМИ отмечалось, что американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

Швейцария МИД РФ Владислав Клюшин

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