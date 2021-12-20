В США пяти россиянам предъявили обвинения во взломе данных о компаниях

Один из фигурантов дела - экстрадированный в США из Швейцарии бизнесмен Клюшин

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила в понедельник о предъявлении пяти россиянам обвинений в получении закрытых данных о компаниях при помощи кибератак.

"Жалоба SEC подана в окружной суд в Массачусетсе. Предполагается, что обвиняемый Иван Ермаков прибег к хакерским приемам, чтобы получить доступ к системам хранения документов. Он передавал украденные оттуда и еще не обнародованные данные о доходах компаний остальным фигурантам дела: Владиславу Клюшину, Николаю Румянцеву, Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову", - говорится в сообщении.

"Согласно поданному иску, с 2018 по 2020 год трейдеры..., использовав украденную информацию, заработали не менее $82 млн", - подчеркивает SEC.

В выходные стало известно, что власти Швейцарии экстрадировали в США бизнесмена из РФ Владислава Клюшина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровааявила, что Москва разочарована решением Швейцарии об экстрадиции Клюшина в США. "Вынуждены констатировать, что швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющий дела и безосновательно отклонили встречный запрос генпрокуратуры нашей страны о выдаче", - добавила представитель МИД.

Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте этого года. В сообщениях ряда СМИ отмечалось, что американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.