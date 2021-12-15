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МИД РФ разочарован решением об экстрадиции россиянина Клюшина в США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия разочарована решением Швейцарии об экстрадиции предпринимателя Владислава Клюшина в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

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"Швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющей дела и безосновательно отклонили встречный запрос генпрокуратуры нашей страны о выдаче", - добавила она.

"Российская сторона неоднократно предпринимала демарши и высказывала швейцарской стороне серьезные озабоченности на этот счет с призывом к беспристрастному и объективному рассмотрению всех обстоятельств", - заявила Захарова.

Защита продолжит задействовать все правовые возможности для воспрепятствования выдаче российского гражданина США, заверила она.

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. Американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

МИД РФ Мария Захарова Владислав Клюшин

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