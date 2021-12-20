Постпред РФ при ЕС заявил, что расширение НАТО нарушит обязательства в рамках ОБСЕ

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что расширение НАТО само по себе стало бы нарушением политических обязательств, которые страны Европы, США и Канада взяли на себя в рамках ОБСЕ.

Об этом Чижов рассказал в понедельник в интервью "Известиям".

Чижов подчеркнул, что он прекрасно помнит, как формировались документы ОБСЕ еще в 1999 году.

"На саммите в Стамбуле были приняты документы, где зафиксирован один из ключевых принципов: безопасность каждой страны-участницы может реализовываться так, чтобы не затрагивать безопасность других. Это понятие единства европейской безопасности в последнее время подзабылось - по крайней мере его стараются подзабыть, ссылаясь на то, что те обязательства, которые были приняты в 1999 году в Стамбуле, были не юридически обязывающие, а политические. На это можно легко возразить: обязательства перед Грузией и Украиной, которые приняли в НАТО в 2008 году в Бухаресте, что эти две страны будут членами альянса, не указывая сроки, тоже из категории политических. Так что это решение НАТО не имеет более высокого статуса и не имеет в большей степени юридической силы по сравнению с обязательствами в ОБСЕ", - заявил Чижов в интервью изданию.

Чижов считает, что реакция на российские предложения по гарантиям безопасности, "наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая".

Предложения России по гарантиям безопасности

Российский МИД 15 декабря передал американской стороне проекты договора России и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран-членов НАТО. 17 декабря министерство опубликовало данные тексты. В этих документах Москва настаивает на возвращении к состоянию 1997 года и требует, чтобы войска и военная инфраструктура альянса была отведена на позиции 1997 года и чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения.

В Белом доме накануне заявили, что Вашингтон и руководство НАТО получили предложения Москвы о гарантиях безопасности в Европе, но сомневаются, что на этот раз сторонам удастся договориться. В НАТО считают необходимым обсуждать и беспокоящие действия Москвы.