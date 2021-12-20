Президент Польши призвал НАТО отказаться выполнить "ультиматум" России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО поддержать бывшие республики Советского Союза и не выполнять требования о гарантиях безопасности, которые выдвинула Россия. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Литвы и Украины в Ивано-Франковской области.

"Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы", - сказал он и добавил, что единственным ответом на такое может быть только контр-ультиматум, который поможет успокоить вторую сторону.

"Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж. Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, что это понятно и США... Касательно других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться на такой шантаж", - заявил Дуда.

Он считает, что это Россия должна менять свою внешнюю политику и уступать.

Москва предложила США и НАТО дать юридические гарантии нерасширения альянса на восток. Российская сторона 15 декабря по линии МИД передала Соединенным Штатам проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности России. Москва настаивает на возвращении НАТО к позициям 1997 года, в том числе на отводе сил и инфраструктуры альянса на эти позиции и на его отказе от учений в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Москва требует, чтобы в НАТО не принимали Украину.

В Вашингтоне заявили, что готовы обсуждать эти предложения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одновременно должны обсуждаться и действия ВС России, которые беспокоят Брюссель.

В отдельных странах Европы политики и министры уже высказали мнение, что у России нет права определять состав НАТО.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что предложения России - это не ультиматум, но руководство страны очень ответственно подходит к вопросам безопасности государства и не может смириться с попытками эту безопасность подорвать.