В Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "омикрон"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Перу выявили первые четыре случая заболевания вариантом COVID-19 "омикрон", сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Эрнандо Севальоса.

По словам министра, за этими случаями следит Национальный институт здравоохранения (INS).

Он отметил, что есть вероятность обнаружения штамма "омикрон" еще у двух человек.

"Есть еще два человека, которые контактировали с ними (заболевшими- ИФ) и дали положительный результат; мы проводим последующую проверку, чтобы выяснить, относится ли эта положительная реакция к варианту "дельта", которая является наиболее частой, или она соответствует "омикрону"", - сказал Севальос.

Министр здравоохранения призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.

"Вакцинация - самый эффективный способ избежать серьезных заболеваний", - отметил он.