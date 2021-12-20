В Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "омикрон"
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Перу выявили первые четыре случая заболевания вариантом COVID-19 "омикрон", сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Эрнандо Севальоса.
По словам министра, за этими случаями следит Национальный институт здравоохранения (INS).
Он отметил, что есть вероятность обнаружения штамма "омикрон" еще у двух человек.
"Есть еще два человека, которые контактировали с ними (заболевшими- ИФ) и дали положительный результат; мы проводим последующую проверку, чтобы выяснить, относится ли эта положительная реакция к варианту "дельта", которая является наиболее частой, или она соответствует "омикрону"", - сказал Севальос.
Министр здравоохранения призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.
"Вакцинация - самый эффективный способ избежать серьезных заболеваний", - отметил он.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки.
"Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям.
Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".