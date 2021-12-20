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В Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "омикрон"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Перу выявили первые четыре случая заболевания вариантом COVID-19 "омикрон", сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Эрнандо Севальоса.

По словам министра, за этими случаями следит Национальный институт здравоохранения (INS).

Он отметил, что есть вероятность обнаружения штамма "омикрон" еще у двух человек.

"Есть еще два человека, которые контактировали с ними (заболевшими- ИФ) и дали положительный результат; мы проводим последующую проверку, чтобы выяснить, относится ли эта положительная реакция к варианту "дельта", которая является наиболее частой, или она соответствует "омикрону"", - сказал Севальос.

Министр здравоохранения призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.

"Вакцинация - самый эффективный способ избежать серьезных заболеваний", - отметил он.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки.

"Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям.

Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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