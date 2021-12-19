Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Штамм "омикрон" выявлен в Иране

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Иранские службы здравоохранения зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" в стране, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на государственное телевидение страны.

Тем временем, в стране с населением примерно в 85 млн человек обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 60% жителей. Также 3,5 млн человек получили бустерные дозы вакцин.

AP отмечает, что скорость вакцинации в Иране существенно выросла за последние недели. Так на момент формирования администрации новым президентом Ибрахимом Раиси в августе этого года, только 7 млн иранцев привились от коронавируса.

В Иране в основном используется созданная Китаем вакцина Sinopharm, однако также применяются вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.

Иран считается наиболее пострадавшей от пандемии страной Ближнего Востока. По данным статистического сайта Worldometers, всего во Иране за время пандемии выявили свыше 6,16 млн случаев заражения коронавирусом, более 131 тыс. заболевших COVID-19 скончались. Свыше 5,99 млн человек выздоровели.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. "Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".

Иран коронавирус омикрон

Новости

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения

СКР начал проверку в связи со смертью ребенка в частном медцентре Читы

СМИ сообщили о вероятном повышении сестры Ким Чен Ына

СМИ сообщили о вероятном повышении сестры Ким Чен Ына

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 декабря

Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B

NYT сообщила, что Пентагон занижал число погибших мирных жителей на Ближнем Востоке

Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Клюшина в США

Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Клюшина в США
Пандемия коронавируса

"Омикрон" обнаружен почти в 90 странах мира

Пандемия коронавируса

Нидерланды вводят жесткий локдаун из-за распространения "омикрона"

Россия перейдет в "режим контругроз" в случае отказа НАТО от гарантий безопасности

Россия перейдет в "режим контругроз" в случае отказа НАТО от гарантий безопасности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });