"Омикрон" обнаружен почти в 90 странах мира

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Вариант коронавируса COVID-19 "омикрон" обнаружен уже в 89 странах мира, сообщает The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, там, где "омикрон" уже распространяется внутри страны, число выявленных случаев заражения удваивается каждые полтора-три дня. Этот вариант быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу, добавили в организации.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что достаточного количества данных о тяжести заболевания, которое вызывает "омикрон", до сих пор нет.

"Омикрон" выявили в конце ноября на юге Африки. По предварительным данным, из-за большого количества мутаций этот вариант более заразен, чем другие предыдущие штаммы COVID-19, а прививки против него менее эффективны.