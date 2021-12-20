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Что случилось этой ночью: понедельник, 20 декабря

Крупная поставка вакцины от Pfizer-BioNtech в ЕС, обвинение России в давлении при помощи энергетики, успешное приземление "Союза МС-20" с японскими туристами

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС в I квартале 2022 года. Европейская комиссия также согласовала с компанией Moderna поставку дополнительных доз в этот период. В числе главных приоритетов ЕС в области здравоохранения остаются полная вакцинация и бустерная ревакцинация.

- Боррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации "Северного потока 2". Он отметил, что Еврокомиссия "не считает это проект приоритетным", и газопровод должен соответствовать требованиям европейских нормативных актов, оставаясь предметом для обсуждения.

- Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами на борту успешно приземлился в Казахстане. Как следует из трансляции "Роскосмоса", посадка состоялась в 06:13 мск примерно в 150 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

- Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы благодаря спецслужбам РФ. По словам президента РФ, за 11 прошедших лет они предотвратили более 200 террористических актов, в том числе на стадии подготовки. При этом Путин назвал экстремизм прямой угрозой для единства России.

- Глава Минобороны Великобритании счел маловероятной отправку войск на помощь Украине. Он указал, что в случае возникновения военного конфликта очевидно, что Украина будет противостоять в одиночку.

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