Глава Минобороны Великобритании счел маловероятной отправку войск на помощь Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Британский глава Минобороны Роберт Бен Уоллес заявил, что Великобритания вряд ли отправит войска для помощи Украине, передают британские СМИ.

"Это факт, она (Украина - ИФ) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России...", - цитирует Уоллеса британский еженедельник Spectator.

По словам министра, в случае возникновения военного конфликта очевидно, что Украина будет противостоять в одиночку.

Вместе с тем, Уоллес не сообщил, присоединится ли Великобритания к США в деле вооружения Украины. "Мы еще не начали оказывать помощь. Мы постоянно изучаем все варианты", - сказал он.

Ранее президент США Джозеф Байден заявлял, что вопрос о введении американских войск на Украину никогда не стоял на повестке дня.