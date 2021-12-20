Сын Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу

Виктор Бабарико и Эдуард Бабарико. Архивное фото. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Эдуард Бабарико, сын экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, стал подозреваемым по новому уголовному делу.

"По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, так как теперь Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико в понедельник.

По данным штаба, Эдуарда Бабарико подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч.3 ст 130 часть УК) и организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293).

"В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

По информации штаба, обвинение еще не предъявлено.

Как сообщалось, ранее Эдуарду Бабарико грозило до пяти лет ограничения свободы. Он был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Его вместе с отцом задержали и поместили в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси.

Виктора Бабарико Верховный суд Белоруссии 6 июля приговорил к 14 годам лишения свободы. Сейчас он находится в колонии в Новополоцке.