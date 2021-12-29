Сыну Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы по новому уголовному делу

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Эдуарду Бабарико, сыну экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили новые обвинения.

"Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико.

Ранее сообщалось, что Эдуард Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, так как является подозреваемым по новому уголовному делу. Однако об официальном предъявлении обвинений тогда речи не шло. Сообщалось, что его подозревают в разжигании вражды (ч.3 ст 130 часть УК) и организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293).

"Мы по прежнему ждем официальных комментариев СК и прокуратуры и требуем немедленного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Эдуарда", - подчеркивается в сообщении.

Там уточняется, что статус Эдуарда по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, остается неизвестным.

Как сообщалось, ранее Эдуарду Бабарико грозило до пяти лет ограничения свободы. Он был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Его вместе с отцом задержали и поместили в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Белоруссии.

Виктора Бабарико Верховный суд 6 июля приговорил к 14 годам лишения свободы. Сейчас он находится в колонии в Новополоцке.