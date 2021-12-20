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МВД Белоруссии рассмотрит просьбу польского солдата о статусе беженца

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ходатайство гражданина Польши и военнослужащего этой страны Эмиля Чечко, который попросил Белоруссию о предоставлении статуса беженца, принято к рассмотрению, говорится в телеграм-канале белорусского МВД в понедельник.

"В соответствии с законом "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь" в органы внутренних дел поступило ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. Оно принято к рассмотрению", - говорится в сообщении.

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Как уточнил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, срок рассмотрения таких ходатайств составляет до полугода.

В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил политического убежища в Белоруссии. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

В Польше в связи с инцидентом были уволены командиры бежавшего солдата. Сообщалось также, что в отношении него самого планируется возбудить дело.

Белоруссия Польша Эмиль Чечко

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