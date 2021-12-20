Следственный комитет Белоруссии допросит сбежавшего из Польши солдата

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии допросит сбежавшего из Польши солдата Эмиля Чечко в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний (Чечко - ИФ) будет допрошен. В том числе, об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков", - говорится в сообщении,

17 декабря белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем Эмиле Чечко, который попросил в Белоруссии политического убежища. Свое решение он объяснил несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

В Польше в связи с инцидентом были уволены командиры бежавшего солдата. Против Чечко будет возбуждено уголовное дело по статье "дезертирство".

Ранее сообщалось, что Amnesty International опросила более 70 беженцев и собрала свидетельства насилия со стороны как белорусских, так и польских силовиков в отношении мигрантов. Всего были получены сведения о 192 пострадавших.