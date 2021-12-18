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Польша сообщила о планах возбудить дело в отношении сбежавшего солдата

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело дело по статье "Дезертирство" будет возбуждено в отношении солдата, который попросил убежища в Белоруссии. Об этом сообщается в Twitter военной жандармерии Польши.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, у сбежавшего солдата были "проблемы с судебными органами" и его не следовало отправлять служить на границу.

В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет в пятницу сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруссии политического убежища. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

Польша

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