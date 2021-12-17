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Польский военнослужащий попросил политическое убежище в Белоруссии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Белорусский Госпогранкомитет в пятницу сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруссии политического убежища.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике Белоруссия", - проинформировали в ГПК.

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По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

"Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши", - сообщили в ГПК.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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