Иностранные спецслужбы пытались склонить россиянина Клюшина к сотрудничеству до его ареста

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спецслужбы США и Великобритании задолго до ареста россиянина Владислава Клюшина в Швейцарии пытались склонить его к сотрудничеству, сообщает телеканал NBC со ссылкой на его швейцарского адвоката Оливера Сирика.

"Американская разведка восприняла его как человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами", - сказал Сирик.

Он отметил, что у компании Клюшина был ряд правительственных контрактов в России, "в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами".

По словам Сирика, летом прошлого года два американца, которые, предположительно, работали на спецслужбы США, подошли к Клюшину в баре на юге Франции и пытались завербовать его.

Аналогичная встреча происходила в 2019 году с британскими агентами, когда Клюшин отдыхал в Эдинбурге (Шотландия). Оба раза, подчеркнул Сирик, российский бизнесмен отвергал предложения.

"Это показывает, что речь идет не о простом случае с инсайдерской торговлей", - сказал Сирик.

Тем временем, как сообщают американские СМИ, в среду в окружном суде в Бостоне состоялись слушания по делу Клюшина.

Судья Мэриэнн Баулер назначила дату предъявления обвинения на 3 января.

Отмечается, что в ходе слушаний россиянин не признал себя виновным, а его защита запросила освободить его под залог. На что обвинение возразило, что Клюшин может совершить побег и должен содержаться под стражей до суда.

"Мы утверждаем, что он не просто гражданин России", - заявил помощник прокурора Сэт Косто.

"(...) У него есть связи, которые могли бы облегчить его отъезд - новый паспорт, поддельное удостоверение личности, поездка в Канаду, поездка на лодке", - отметил он.

Адвокат Клюшина заявил, что его клиент готов нанять частную охрану для круглосуточного наблюдения за ним.

"Правительство будет категорически возражать против того, чтобы состоятельный обвиняемый мог нанять частную тюрьму, чтобы заменить обычные условия содержания для любого другого задержанного обвиняемого в этом округе", - сказал Косто.

Пока не ясно, когда будет вынесено решение об освобождении под залог.

Учредитель IT-компании "М13" Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте этого года. В сообщениях ряда СМИ отмечалось, что американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

В минувшие выходные власти Швейцарии экстрадировали его в США.

Клюшин входит в число пяти обвиняемых - все граждане России, которые, по версии США, участвовали в хакерских атаках и инсайдерской торговле, сообщили в понедельник федеральные прокуроры. Остальные четверо обвиняемых остаются на свободе.