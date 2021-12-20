Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Госдеп США рекомендовал согражданам не ездить на Украину

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России, сообщает посольство США в Киеве.

"Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России", - сообщает посольство в соцсети Twitter.

"Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - призывают сограждан в американской дипмиссии.

Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Госдепартамент США Украина Коронавирус

Новости по теме

Новости

В США пяти россиянам предъявили обвинения во взломе данных о компаниях

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ подтвердил, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты"

Глава ВОЗ подтвердил, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты"

Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Русское искусство принесло аукционному дому Christie’s в 2021 году 17 млн фунтов
Пандемия коронавируса

В Великобритании за сутки выявили почти 92 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили почти 92 тыс. случаев COVID-19

Большинство британцев ожидают в 2022 году отставки Бориса Джонсона

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375 человек

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });