Госдеп США рекомендовал согражданам не ездить на Украину

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России, сообщает посольство США в Киеве.

"Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России", - сообщает посольство в соцсети Twitter.

"Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - призывают сограждан в американской дипмиссии.