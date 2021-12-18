"Омикрон" обнаружили на Украине

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Центр общественного здоровья Украины в ночь на субботу подтвердил первое в стране заражение штаммом коронавируса "Омикрон", сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этот он написал в фейсбуке в субботу.

По его словам, "Омикрон" обнаружили у пациента, который недавно вернулся из ОАЭ, где имел контакт с больными COVID-19.

"Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц", - подчеркнул министр.

Он также призвал украинцев вакцинироваться, соблюдать установленные противоэпидемические нормы и правила, а также, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где доминирует циркуляция штамма "Омикрон".