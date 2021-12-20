В Госдепе не увидели признаков деэскалации ситуации на границе РФ и Украины

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В госдепартаменте США все еще не видят признаков деэскалации ситуации, сложившейся в районе границы России и Украины, заявил в понедельник на брифинге представитель ведомства Нед Прайс.

"Я не думаю, что мы увидели что-то, что могло бы развеять наши опасения", - заявил Прайс, отвечая на вопрос, видят ли в госдепе признаки деэскалации со стороны России в ситуации на границе с Украиной.

В свою очередь, представитель Пентагона Джон Кирби в понедельник назвал существенным военное присутствие РФ близ Украины.

"Я не буду давать вам оценку численности войск. Однако мы по-прежнему наблюдаем существенное российское военное присутствие", - заявил он.

На минувших выходных в Пентагоне также заявили, что не видят существенных изменений на российско-украинской границе.