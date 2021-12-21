Глава МВД Абхазии призвал население республики не участвовать в митингах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба обратился к населению республики с просьбой не участвовать в митингах, организуемых оппозицией.

"Министерство внутренних дел Абхазии проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и конституционному строю. Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искажённая информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам", - заявил министр.

Глава МВД назвал митинг, запланированный народно-патриотическим союзом (НПСА) на вторник, 21 декабря, незаконным. Он также призвал граждан "не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов".

Он предупредил "организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия".

"Обращаюсь к гражданам страны с просьбой не участвовать в незаконных митингах, не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии. В целях обеспечения общественной безопасности будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера" - предупредил глава МВД.

Он призвал граждан "не поддаваться на провокации, максимально анализировать информацию и соблюдать законность и порядок на территории республики".

Ранее абхазская оппозиция обратилась с призывом к жителям республики принять участие в протестном митинге, который пройдет в центре Сухума во вторник, 21 декабря. Кроме того, оппозиционеры призывают президента Абхазии Аслана Бжания не покидать территорию республики в день проведения митинга. Они также предложили офицерам и военнослужащим силовых структур "не выполнять приказы, противопоставляющие их народу". Президент Абхазии Аслан Бжания обратился с призывом к жителям республики воздержаться от участия в митинге.