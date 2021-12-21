Госсекретарь США обсудил с главой МИД Словении ситуацию вокруг Украины

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Вашингтоне, сообщает представитель госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Логар подтвердили важность трансатлантических отношений для безопасности и процветания Европы, Соединенных Штатов и всего мира", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии", - отметил Прайс.

Также госсекретарь и министр иностранных дел Словении совместно выразили приверженность суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.