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Салливан сообщил о недовольстве США исходом переговоров по СВПД с Ираном

США указывают на совпадение взглядов с РФ и КНР на эту проблему

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не удовлетворены переговорами по СВПД с Ираном, сообщил в эфире общественного телевидения США советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Они (переговоры - ИФ) идут нехорошо в том, что касается пути возвращения к СВПД", - сказал он, в то же время, отметив, что "в последние несколько дней за столом переговоров был отмечен некоторый прогресс".

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"Но то, что идет хорошо, касается единства с нашими европейскими партнерами, большего совпадения во взглядах с Китаем и Россией, а также позиции Ирана, который, как кажется, понял, что к переговорам следует подходить с серьезностью и конструктивностью", - подчеркнул Салливан.

По его словам, терпение Вашингтона не безгранично: "Мы отметим дату - на следующей неделе, в следующем месяце, но я могу сказать, что до тех пор, пока они (иранцы - ИФ) продолжают свою ядерную программу, это идет вразрез с постулатами СВПД".

Ранее в пятницу сообщалось о завершении седьмого раунда переговоров по СВПД в Вене. Он стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.

Ранее на заседании Совместной комиссии по СВПД в ходе седьмого раунда переговоров дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

СВПД Иран США Джейк Салливан

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