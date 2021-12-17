В комиссии по СВПД считают, что на заключение соглашения с Ираном по атому остались недели, не месяцы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - У участников венских переговоров по возвращению США и Ирана к обязательствам по СВПД остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил в пятницу координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.

"У нас есть недели, не месяцы, чтобы получить соглашение по Ирану", - приводит агентство Bloomberg его слова, сказанные после завершения седьмого раунда венских переговоров.

"Нам удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания... у нас теперь есть документ, которой является общей основой для переговоров", - отметил он.

По его словам, 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными, и в этом источник проблем.

Он признал также, что переговоры вокруг СВПД иногда будут политически "болезненными".

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.

Ранее на заседании Совместной комиссии по СВПД в ходе седьмого раунда переговоров дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

В свою очередь агентство "Тасним" со ссылкой на неназваного высокопоставленного представителя МИД Ирана отмечало, что приверженность США санкционной политике в отношении Ирана стала главным препятствием для успеха венских переговоров по восстановлению СВПД.