В комиссии по СВПД считают, что на заключение соглашения с Ираном по атому остались недели, не месяцы
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - У участников венских переговоров по возвращению США и Ирана к обязательствам по СВПД остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил в пятницу координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.
"У нас есть недели, не месяцы, чтобы получить соглашение по Ирану", - приводит агентство Bloomberg его слова, сказанные после завершения седьмого раунда венских переговоров.
"Нам удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания... у нас теперь есть документ, которой является общей основой для переговоров", - отметил он.
По его словам, 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными, и в этом источник проблем.
Он признал также, что переговоры вокруг СВПД иногда будут политически "болезненными".
Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.
Ранее на заседании Совместной комиссии по СВПД в ходе седьмого раунда переговоров дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.
В свою очередь агентство "Тасним" со ссылкой на неназваного высокопоставленного представителя МИД Ирана отмечало, что приверженность США санкционной политике в отношении Ирана стала главным препятствием для успеха венских переговоров по восстановлению СВПД.
Совместный всеобъемлющий план действий
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.