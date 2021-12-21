Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

P&G отзовет ряд сухих шампуней из-за бензола в баллончиках

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, отзывает ряд сухих шампуней, произведенных в США, из-за обнаружения бензола в аэрозольных баллончиках, способствующего появлению рака.

Как сообщается в пресс-релизе компании, отзыв затрагивает сухие шампуни таких марок, как Pantene, Aussie и Herbal Essences.

Компания отметила, что она приступила к расследованию относительно содержания в выпускаемой продукции бензола после того, как в СМИ этим летом появились сообщения о содержании этого вещества в некоторых товарах Johnson & Johnson. По итогам расследования следы бензола были обнаружены в пропелленте, который применяется для распыления продукции из баллончиков.

"Хотя бензол не входит в состав любого из наших продуктов, расследование показало неожиданные уровни бензола в пропелленте...", - отмечается в сообщении P&G.

В прошлом месяце компания отозвала антиперспиранты-спреи Old Spice и Secret по этой же причине.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, высокий уровень воздействия бензола может вызвать рак, в том числе лейкемию и рак костного мозга.

Компания отметила также, что не получала сообщений о побочных эффектах, связанных с отозванными продуктами, проводит отзыв продукции в добровольном порядке исходя из меры предосторожности.

Клиенты P&G, купившие отзываемую продукцию, могут обратиться за компенсацией. Компания также связалась с ритейлерами и сообщила им об отзыве с тем, чтобы они убрали продукцию с полок и из складов.

Котировки акций P&G растут на 0,5% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник.

Procter & Gamble США

Новости

Калифорния будет судиться с Walmart из-за свалки опасных отходов

Калифорния будет судиться с Walmart из-за свалки опасных отходов

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Россиянка Софья Сапега попросила помилования у Лукашенко

Россиянка Софья Сапега попросила помилования у Лукашенко

"Беларуськалий" пригрозил Литве миллиардными исками при остановке транзита удобрений

В Париже задержан мужчина, захвативший заложников накануне

В Париже задержан мужчина, захвативший заложников накануне
Итоги года: 2021

Былинные гадания на бензиновой радуге

Былинные гадания на бензиновой радуге
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 275,5 млн

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ предупредил, что отмена праздника лучше отмены жизни

Глава ВОЗ предупредил, что отмена праздника лучше отмены жизни

Что случилось этой ночью: вторник, 21 декабря

В Австралии не будут вводить новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });