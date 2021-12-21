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Трое российских военнослужащих пострадали при сходе лавины на Транскаме

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате схода лавины на Транскаме в Южной Осетии трое военнослужащих получили лишь легкие травмы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину. Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Поиски еще двух военнослужащих продолжаются, информирует пресс-служба.

В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.

По информации МЧС Южной Осетии, под лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились российские военные, которые охраняют Рокский тоннель.

Южный военный округ Южная Осетия

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