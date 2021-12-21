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Госпитализированы двое военных РФ, попавших под лавину в Южной Осетии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Двое из пяти российских военнослужащих, попавших под лавину на югоосетинском участке Транскавказской магистрали, доставлены в медцентр Цхинвала, местонахождение третьего также установлено, поиски еще двоих продолжаются, сообщил глава МЧС республики Азамат Чочиев.

"Двоих российских военных удалось извлечь из-под лавин. Они живы и направлены в республиканскую больницу. Еще одного нашли, он выходит на связь со спасателями. Работы по поиску еще двоих продолжаются", - сказал министр во вторник вечером "Интерфаксу".

Он уточнил, что работы по поиску двоих военных будут продолжатся всю ночь.

Ранее сообщалось, что под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пять российских военных, которые охраняют Рокский тоннель.

По информации пресс-службы Южного военного округа, в результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину. "Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь", - говорилось в сообщении.

Южная Осетия Азамат Чочиев

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