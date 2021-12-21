В МЧС Южной Осетии уточнили данные о попавших под лавину военных РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - По уточненной информации, под лавины на югоосетинской части Транскама попал не автомобиль с российскими военными, а строение, где они находились.

Как сообщили "Интерфаксу" в дежурной части МЧС Южной Осетии, две лавины накрыли строение, где были размещены российские военные, которые охраняют Рокский тоннель.

"Подробности пока уточняются, на место ЧП прибыли спасатели, машины скорой помощи и другие службы", - сказали МЧС.

По первоначально поступавшей информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), машина с пятью военнослужащими попала под лавину в районе Рокского туннеля на югоосетинской части Транскама.

При этом информированный источник сообщил "Интерфаксу", что из-под лавины извлечены трое из пяти военнослужащих, ведутся поиски еще двоих.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся извлеченные из-под лавины люди.