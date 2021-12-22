Минобороны Литвы подтвердило покупку Javelin у США на $97 млн

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Литва за 86 млн евро купила у США дополнительные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, подтвердили агентству BNS в литовском Минобороны.

Там уточнили, что национальное Агентство оборонных ресурсов на прошлой неделе подписало дополнение к договору с правительством США о закупках противотанкового вооружения средней дальности Javelin. Речь идет о дополнительных поставках ракет, командно-пусковых блоков и другого оборудования на сумму $97 млн.

Комплексы будут передаваться литовским военным партиями с 2024 по 2028 год.

Глава Минобороны Арвидас Анушаускас заявил, что американские Javelin "особенно заметно способствуют укреплению оборонного потенциала Литвы, рассчитанному на долгие годы увеличению боевых мощностей армии Литвы и усилению сдерживающего воздействия".

В Пентагоне ранее заявили, что Литва дополнительно покупает 230 ракет, 20 командно-пусковых блоков и другое сопутствующее оборудование. До 2024 года США должны были поставить Литве 11 ракет, 10 командно-пусковых блоков. Стоимость договора составляла 28 млн долларов (25 млн евро).

ПТРК Javelin предназначен для борьбы с танками, бронетехникой противника, их также можно использовать для уничтожения вертолетов и бункеров. Они способны поражать цели, находящиеся на расстоянии от 75 метров до 2,5 километра.