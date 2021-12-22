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Госдеп одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил продажу противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin Литве на сумму $125 млн, сообщил Пентагон.

Сделка предусматривает поставки Литве 341 ракеты FGM-148F, 30 командных пусковых установок, запасных частей, а также осуществление технической поддержки.

Пентагон заявил, что планируемая продажа ПТРК "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения потребностей в области национальной обороны".

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности американского Минобороны информировало о планируемых поставках Конгресс, однако в уведомлении не указывается, подписан ли контракт и завершены ли переговоры с литовской стороной, сообщают СМИ, которые информировали об одобрении сделки Госдепом.

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