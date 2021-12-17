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В проект бюджета США на 2022 год включили помощь Украине на $756 млн

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине $756 млн. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Однако цель Украины - $1 млрд поддержки США - остается неизменной, добавил он.

В частности, на укрепление безопасности будет выделено $400 млн.

"Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более $130 млн. Это конкретная помощь украинской армии", - уточнил глава МИД.

Также Украина получила от США 4 военно-морских катера типа Island, новые поставки противотанковых комплексов Javelin, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров.

Украина США Дмитрий Кулеба

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