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Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"

Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Введение четвертой дозы вакцины от коронавируса может потребоваться для снижения темпа распространения штамма "омикрон" в Германии, сообщили западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха.

"Агрессивная "бустерная" кампания (предусматривающая введение третьей дозы - ИФ) - это наш самый важный структурный элемент в борьбе с "омикроном", - сказал Лаутербах, добавив, что четвертая доза вакцины будет необходима для замедления распространения штамма в Германии.

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Страна заказала 4 млн доз недавно одобренной американской вакцины Novavax и 11 млн доз новой вакцины от компании Valneva, которая ожидает разрешения на продажу. По словам Лаутербаха, вакцины Novavax прибудут в страну в январе.

Ранее глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял, что штамм "омикрон" может стать доминирующим в стране в течение трех недель.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 109 тыс. смертей от заболевания.

Германия коронавирус

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