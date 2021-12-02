В EMA взяли на экспертизу вакцину, разработанную компанией Valneva

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Комитет EMA по лекарствам (CHMP) принял на экспертизу вакцину VLA2001, разработанную французской биотехнологической компанией Valneva, сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение комитета основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических испытаниях на взрослых. Согласно этим исследованиям, вакцина вызывает выработку антител против COVID-19, отметили в пресс-службе.

EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски.

Valneva - французская биотехнологическая компания, которая занимается разработкой инактивированных вакцин, сделанных из живого вируса путем химической инактивации. Это традиционная технология производства вакцин, использующаяся более 60 лет.