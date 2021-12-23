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Совбез ООН сделал гуманитарное исключение из режима санкций в отношении талибов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН принял резолюцию о "гуманитарном исключении" из режима санкций в отношении движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает сайт ООН.

В частности, члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов.

"Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных потребностей населения в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015) ... ", - говорится в принятой резолюции.

Ее авторы разрешили обрабатывать и выплачивать средства, а также разморозить активы или экономические ресурсы, необходимые для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи в Афганистане или для поддержки такой деятельности.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс приветствовал принятую Совбезом резолюцию о гуманитарном исключении из режима санкций ООН в отношении Афганистана.

"Это важное решение позволит принять срочные гуманитарные меры по спасению жизней и обеспечению средств к существованию в Афганистане. Это - свидетельство того, насколько серьезно государства-члены воспринимают шокирующий уровень нужды и страданий в стране", - подчеркнул Гриффитс.

Сайт ООН сообщает, что в Афганистане в настоящее время работают около 160 национальных и международных гуманитарных организаций, которые оказывают населению важную продовольственную и медицинскую помощь, поддерживают развитие сельского хозяйства, содействуют в налаживании образования, водоснабжения и санитарии.

"Нам необходимо срочно активизировать эту работу. В 2022 году гуманитарная операция в Афганистане станет самой крупной в мире. В ее рамках будет оказано содействие примерно 22 миллионам человек", - подчеркнул замгенсека.

По его словам, принятое исключение из режима санкций в гуманитарных целях позволит организациям выполнить запланированную работу и обеспечит юридические гарантии финансовым и коммерческим учреждениям в том, что касается их взаимодействия с операторами гуманитарной помощи в Афганистане.

"Афганистану предстоит пройти непростой путь. Эффект от нашей помощи зависит, в том числе, от сотрудничества де-факто властей страны и от гибкости схемы финансирования", - заявил представитель ООН.

Он также призвал сделать все возможное для сохранения жизни афганцев и обеспечения достойного будущего для всех жителей этой страны.

ООН Афганистан Талибан

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