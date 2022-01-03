Талибы сообщили о прибытии в Кабул российских инвесторов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра правительства движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) мавлави Абдул Салам Ханафи в понедельник встретился с совместной делегацией афганских и российских инвесторов. Об этом сообщил заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

"На этой встрече подробно обсуждались усилия, добыча и создание нефте и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов, а также создание компании по производству цемента", - сообщил Самангани в твиттере.

"Уважаемые российские инвесторы выразили заинтересованность в инвестировании в эти области. В свою очередь уважаемый Ханафи, приветствуя их интерес, заверил, что в Афганистане есть хорошие инвестиционные условия и возможности", - говорится в сообщении.

О каких именно российских инвесторах идет речь, не уточняется.