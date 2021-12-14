ЦБ Афганистана проводит встречи с "менялами" для укрепления нацвалюты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк Афганистана "Da Afghanistan Bank" обнародовал пакет мер по предотвращению девальвации "афгани" по отношению к доллару США.

"Банк использует различные методы для стабилизации стоимости "афгани", в том числе проводит встречи с "менялами", представителями коммерческих банков и торговцев в последние несколько дней и пытается предотвратить девальвацию афганской валюты по отношению к доллару США", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

"Da Afghanistan Bank" выразил надежду, что совместными усилиями "можно попытаться улучшить афганский обменный курс".

Афганская национальная валюта резко обесценилась за последние дни: курс доллара рос с каждым часом, причем в разных городах сообщалось о разных курсах. Падение курса "афгани" привело к резкому подорожанию товаров на рынке, прежде всего продуктов питания.

Сформированный захватившим Афганистан движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Совет министров 13 декабря провел в экстренное заседание по укреплению курса национальной валюты. Ведомство постановило принять "решительные меры по борьбе с контрабандой и распространением контрафактной продукции, поддельных "афгани" и другими факторами, отрицательно влияющими на стоимость национальной валюты".