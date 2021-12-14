Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЦБ Афганистана проводит встречи с "менялами" для укрепления нацвалюты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк Афганистана "Da Afghanistan Bank" обнародовал пакет мер по предотвращению девальвации "афгани" по отношению к доллару США.

"Банк использует различные методы для стабилизации стоимости "афгани", в том числе проводит встречи с "менялами", представителями коммерческих банков и торговцев в последние несколько дней и пытается предотвратить девальвацию афганской валюты по отношению к доллару США", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

"Da Afghanistan Bank" выразил надежду, что совместными усилиями "можно попытаться улучшить афганский обменный курс".

В миреСовет министров "Талибан" обсудил экстренные меры по укреплению афганиЧитать подробнее

Афганская национальная валюта резко обесценилась за последние дни: курс доллара рос с каждым часом, причем в разных городах сообщалось о разных курсах. Падение курса "афгани" привело к резкому подорожанию товаров на рынке, прежде всего продуктов питания.

Сформированный захватившим Афганистан движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Совет министров 13 декабря провел в экстренное заседание по укреплению курса национальной валюты. Ведомство постановило принять "решительные меры по борьбе с контрабандой и распространением контрафактной продукции, поддельных "афгани" и другими факторами, отрицательно влияющими на стоимость национальной валюты".

Хроника 18 июля – 14 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока 2"

Что случилось этой ночью: вторник, 14 декабря

Пандемия коронавируса

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Министр обороны США заверил Литву в поддержке против Белоруссии, России и Китая

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

Boeing запланировала провести второй непилотируемый полет корабля Starliner в 2022 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });