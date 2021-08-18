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Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Предварительные результаты испытаний в Аргентине продемонстрировали формирование мощного иммунного ответа против коронавируса у привитых комбинацией российской вакцины "Спутник Лайт" с вакциной AstraZeneca, сообщила в среду министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

"Комбинация однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", первого компонента вакцины "Спутник V", с вакциной AstraZeneca против COVID-19 выработала мощный иммунный ответ среди участников совместных исследований в Аргентине", - приводит твиттер производителя вакцины "Спутник V" слова Виссотти, выступающей в среду в Минздраве РФ.

Речь идет о предварительных результатах исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V" на основе аденовируса человека 26 серотипа, rАd26) с вакциной AstraZeneca, проводимого в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Министр уточнила, что исследование проводится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

4 августа РФПИ уже сообщал о том, что промежуточные результаты исследования комбинаций вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna и Sinopharm, проводимого в Аргентине, демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений по итогу вакцинации.

Такие выводы были сделаны по итогу вакцинации 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования для оценки иммуногенности и безопасности "вакцинных коктейлей".

Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус AstraZeneca Спутник Лайт Карла Виссотти Аргентина

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