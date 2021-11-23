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AstraZeneca откроет новый центр разработки препаратов против COVID-19

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Новый центр компании AstraZeneca по разработке препаратов против COVID-19 стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) откроет во вторник британский принц Чарльз, сообщают СМИ.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

"Наш новый центр в Кембридже поднимает планку для устойчивых исследований и разработок в нашей отрасли", - говорится в заявлении генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио.

Он отметил: "Это позволит нам преодолеть новые границы в понимании биологии болезней, предоставить пациентам лекарства, меняющие жизнь, и обеспечить следующий этап роста нашей компании".

К настоящему времени AstraZeneca произвела и поставила два млрд доз своей пользующейся популярностью в мире вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, а также планирует вывести на рынок профилактический коктейль антител против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca коронавирус

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